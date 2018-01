LHJMQ en revue: Montpetit prêt à aider les Tigres

Étienne Montpetit attendait la période des transactions avec impatience. Sachant très bien qu’il en était à ses derniers moments avec les Foreurs de Val-d’Or avant même qu’elle ne démarre, le gardien le plus convoité de toute la LHJMQ embrasse avec joie son nouveau départ chez les Tigres de Victoriaville, lesquels il espère mener aux grands honneurs.

Montpetit participait jeudi matin à une première séance d’entraînement avec ses coéquipiers des Bois-Francs, au Colisée Desjardins. S’il agissait en soirée comme auxiliaire à Tristan Côté-Cazenave lors du passage des Huskies de Rouyn-Noranda, c’est vendredi soir qu’il vivra son premier départ sous les couleurs félines face aux Saguenéens de Chicoutimi.

Le vétéran de 20 ans a été obtenu contre un choix de première ronde et les choix de deuxième et troisième (2019) tours, acquis préalablement des Remparts de Québec en retour des services de Pascal Laberge.

« J’avais parlé à Pascal D’Aoust [directeur général des Foreurs] et c’était ça, le plan. Même l’an passé, on avait parlé que je voulais gagner. On avait convenu que c’était bon pour les deux camps. Je suis vraiment excité de me joindre aux Tigres, une équipe qui se retrouvait en haut de ma liste où je voulais aller. Ils ont une grosse offensive, on va être dangereux et j’ai une très belle opportunité de gagner », a souligné Montpetit en entrevue téléphonique.

Doux souvenirs

Les Tigres n’ont pas soulevé la coupe du Président depuis 2002, une disette à laquelle la direction veut à tout prix mettre fin. Les transactions effectuées par le directeur général Kevin Cloutier au cours des derniers mois, incluant l’acquisition de l’électrisant attaquant russe Vitalii Abramov, témoignent de l’objectif visé d’ici l’apparition des bourgeons.

« Quand je suis arrivé [en juillet 2016], c’était pour amener la meilleure équipe », a rappelé Cloutier, qui épaulait Serge Beausoleil dans ses fonctions de directeur général quand l’Océanic de Rimouski s’est couvert d’honneur au printemps 2015.

C’est d’ailleurs cette expérience d’il y a trois ans qui a convaincu Cloutier de se lancer dans le derby Montpetit, et ce, même s’il avait offert pas plus tard qu’en octobre un vote de confiance à l’égard de Côté-Cazenave, un portier de 18 ans sans trop d’expérience.

« Ça ne change rien du fait que j’étais content de Tristan. Mais avec mon vécu, je sais que ça prendra deux excellents gardiens pour aller le plus loin possible. On l’a vécu à Rimouski quand on est allés chercher [Louis-Philip] Guindon.

« Tristan fait partie de l’élite, mais Étienne, ses preuves sont faites et il a beaucoup de bagage. Puis, le calendrier va être chargé et on veut être certain que les deux gardiens soient frais et dispos quand on va arriver en séries », a expliqué le directeur-gérant des Tigres.

Malgré la saison difficile que les Foreurs traversent, Montpetit a su maintenir des chiffres impressionnants, comme le démontrent son pourcentage d’efficacité de ,920 en 27 décisions (12-15) et ses deux blanchissages. Le gardien de Salaberry-de-Valleyfield se dit prêt à répondre aux attentes élevées de la direction et des partisans des Tigres.

Animé par la pression

« Je viens avec la pression. Je l’ai déjà vécu dans le passé au niveau midget AAA. Certes, les attentes sont hautes, mais avec mon expérience acquise, mon bagage, le fait d’avoir 20 ans, ça va m’aider à gérer la pression comme il faut. Quand j’ai de la pression, je suis capable de mieux performer », assure-t-il.

Montpetit tentera de reprendre là où il avait laissé en 2015. Les Foreurs avaient été balayés par Rimouski en demi-finale, après un incroyable tour de force à la ronde précédente alors qu’ils avaient comblé un déficit de 0-3 contre Baie-Comeau.

Dans le calepin...

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont ajouté de l’expérience à leur brigade défensive en faisant l’acquisition de Will Thompson, des Olympiques de Gatineau, en retour des droits sur Brandon Frattaroli, qui domine présentement à la ligne bleue des Lions du Lac St-Louis, et d’un choix de deuxième ronde en 2019, hier. Âgé de 20 ans, Thompson a amassé deux buts et 15 mentions d’aide en 37 matchs cette saison. Ironiquement, il disputera un premier match avec les Huskies contre ses anciens coéquipiers, samedi. « Will Thompson nous apporte de la stabilité. Il est fiable et robuste. On avait déjà une bonne défensive, mais elle est encore meilleure », a déclaré l’entraîneur et directeur général Gilles Bouchard au collègue Jean-François Vachon.

En raison de ses nombreuses transactions au cours des derniers jours, le Titan d’Acadie-Bathurst ne parlera pas avant la cinquième ronde au prochain repêchage ni avant la quatrième en 2019, à moins que le DG Sylvain Couturier ne sorte un lapin de son chapeau d’ici demain. Le lendemain de veille de cette saison déterminante pourrait s’avérer long et ardu en Acadie, encore plus si le championnat des séries échappe au Titan. Les amateurs n’ont maintenant plus aucune raison de bouder leur équipe, dont la moyenne d’affluence de 1673 spectateurs est la deuxième pire de la ligue.

Les Saguenéens ont trouvé le remplaçant d’Olivier Galipeau pour occuper leur troisième casier de joueur de 20 ans en la personne de Stephen Templeton, un défenseur originaire de l’Ontario. Templeton, qui n’est pas reconnu pour son apport offensif, a commencé la campagne avec les Bulldogs de Hamilton avant d’être libéré. Il mesure 6 pi 2 po et pèse 190 lb. Il compte quatre buts et 15 aides en 163 matchs dans la Ligue de l’Ontario.

Selon le site www.lanouvelle.net, le vétéran attaquant James Phélan a décidé de retourner au domicile familial pour réfléchir à son avenir plutôt que de se rapporter aux Foreurs, qui ont acquis ses services des Tigres en retour notamment de Simon Lafrance. L’attaquant de Laval souhaiterait être échangé de nouveau.

Le face -à-face

Vasily Glotov, centre des Cataractes

Buts: 17

Aides: 5

Points: 22

Différentiel: -8

Pascal Laberge, centre et ailier des Remparts

Buts: 6

Aides: 14

Points: 20

Différentiel: +1

La LHJMQ en vitesse

Nommé joueur de la semaine dans la LHJMQ, le Russe Ivan Kosorenkov, des Tigres, avait amassé au moins un point à ses neuf derniers matchs avant celui d’hier soir, pour un total de 18 durant cette séquence.

Débuts ardus pour Joe Veleno avec les Voltigeurs de Drummondville, alors qu’il n’a récolté qu’une passe en quatre matchs. Il comptait 31 points en autant de rencontres chez les Sea Dogs avant la transaction.

L’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, n’est plus qu’à une victoire de sa 400e en carrière, marque qui fut atteinte huit fois précédemment. Jean pouvait l’obtenir hier soir à Boisbriand.

Mario Durocher quitte la barre des Foreurs

L’entraîneur Mario Durocher a beau avoir décroché sa 500e victoire dans la LHJMQ, vendredi dernier, son association avec les Foreurs de Val-d’Or est terminée.

L’organisation a annoncé en fin d’après-midi, jeudi, que les deux parties mettaient fin à leur relation « d’un commun accord ». La nouvelle avait été ébruitée en matinée par Radio-Canada, qui avançait que le vétéran homme de hockey, à la barre des Foreurs depuis la saison 2012-2013, ne souhaitait pas prendre part au processus de reconstruction que l’équipe de l’Abitibi vient d’entreprendre.

« Mario a été un rouage important de l’organisation depuis les six dernières saisons. Même s’il s’agit d’une décision difficile, cette fin de parcours à l’amiable est dans l’intérêt de tous, celui de Mario qui par cette entente est libre comme l’air et celui des Foreurs qui désirent emprunter une autre direction », a indiqué le président Dany Marchand dans un communiqué.

Les Foreurs ont indiqué qu’ils ne commenteront pas davantage ce dossier avant demain après-midi. Nos appels logés vers le téléphone cellulaire du directeur général des Foreurs, Pascal Daoust, étaient demeurés sans réponses durant la journée d’hier. Impossible donc de savoir qui assurera l’intérim quand les Foreurs accueilleront les Voltigeurs de Drummondville au Centre Air Creebec, samedi.

Aucune surprise

Dans les cercles de la LHJMQ, la décision de Durocher de quitter le navire ne surprendra personne. À la lumière des récentes entrevues qu’il nous avait accordées, ses conversations avec Daoust semblaient extrêmement rares, voire inexistantes !