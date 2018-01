Sans électricité avec des triplés âgés d’un mois

SAINT-DAMASE | Une mère de famille devait préparer 24 biberons par jour et faire sécher tous les pyjamas dans la maison alors qu’elle devait s’occuper de ses triplés âgés d’un mois en pleine crise du verglas.

France Lacasse a accouché après 34 semaines de grossesse le 5 décembre 1997.

Exactement un mois plus tard, le verglas s’est abattu en Montérégie et Mme Lacasse a perdu l’électricité dans sa résidence de Saint-Damase, près de Saint-Hyacinthe.

30 jours dans le noir

France Lacasse et son conjoint de l’époque, Patrice Darsigny, ont été privés de courant pendant plus de 30 jours.

La chambre des bébés était la seule pièce qui était constamment chauffée grâce à leur génératrice. Pour le reste, les parents alternaient selon les besoins.

Cuisine, salle de lavage et salle de bains étaient les priorités. La chambre du couple n’était pas chauffée.

« Tous les jours, on lavait et on faisait sécher le linge sur les séchoirs, mais là, la maison devenait humide. Ce n’était vraiment pas évident. Je me tirais du lait à chaque tétée. Nous arrêtions la génératrice lorsque j’avais terminé. Une heure après, tout était à recommencer », se souvient Mme Lacasse.

Pas de sortie

Pendant le mois du verglas, la mère n’est sortie qu’une seule fois de la maison pour se rendre à la pharmacie.

Comme elle ne savait pas combien de temps la crise allait durer, elle avait rempli le coffre, la banquette arrière et le siège avant de sa voiture de couches et de lait maternisé.

« J’avais fait des provisions. Après mon retour, la garde-robe était remplie jusqu’au plafond », a raconté France Lacasse.