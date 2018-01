Steven Blaney somme le gouvernement d’investir pour de nouveaux brise-glaces

Le conservateur Steven Blaney appelle le gouvernement Trudeau à agir en ajoutant des brise-glaces et des remorqueurs de qualité sur le Saint-Laurent afin d’éviter des incidents comme celui de mercredi, alors qu’un traversier s’est retrouvé prisonnier des glaces.

Pour le député de Lévis-Bellechasse-Les Etchemins, les quatre heures qu’a passé l’Alphonse-Desjardins dans les glaces du fleuve démontrent parfaitement la gravité de la situation.

«Ce n’est pas la première fois qu’un traversier reste pris dans la glace, mais ce qui est exceptionnel cette fois-ci, c’est que la Garde Côtière n’a pas été en mesure de répondre à l’appel. L’Amundsen était en réparation aux Méchins et le Terry Fox, qui n’est pas un navire idéal, était aussi brisé», explique Steven Blaney, exaspéré par le manque d’efficacité et le vieillissement de la flotte canadienne.

Pression sur Trudeau

L’élu demande donc au gouvernement libéral d’agir dans ce dossier avant que d’autres incidents malheureux se produisent. Que ce soit en commandant de nouveaux navires ou en louant des bateaux en attendant de boucler définitivement le dossier, M. Blaney presse Justin Trudeau d’agir.

«La flotte de brise-glaces a plus de 35 ans. [...] Ma recommandation pour Justin Trudeau, pour 2018, c’est de prendre une bonne résolution et d’arrêter de penser aux Caraïbes et à ses vacances à l’Aga Khan. Il faudrait qu’il s’occupe du Nord canadien, du fleuve, de notre économie et de notre sécurité. Ça passe par de nouveaux brise-glaces pour le Canada et des navires pour la marine royale», a lancé le député en point de presse aux abords du fleuve.

