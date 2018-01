The Messenger: un genre de Ninja Gaiden québécois trop fou

Ça fait plusieurs années qu’on sait que la compagnie québécoise Sabotage Studio prépare The Messenger; son tout premier jeu. Eh bien, le jeu peut enfin être dévoilé au grand jour, et il a l’air vraiment super.

The Messenger fait énormément jaser ce matin grâce à un teaser qui vient tout juste de débarquer sur YouTube. C’est un vrai « Metroidvania », avec des petites touches RPG, où les éléments visuels évoluent avec votre personnage. On passe donc de 8-bit à 16-bit, une idée pas mal spéciale. VentureBeat rapporte que les créateurs décrivent l’aspect voyage dans le temps comme « passer de la NES à la SNES ». Cool!

Dans le jeu, vous incarnez un ninja qui doit traverser un monde maudit pour livrer un manuscrit indispensable à la survie de son clan. Tout ça, entouré d’ennemis, bien entendu! Mais pour mieux vous préparer, voici le teaser:

La gang de Québec de Sabotage Studio a déjà un beau parcours: en plus d’avoir obtenu du financement du Fonds des médias du Canada, les créateurs Thierry Boulanger et Martin Brouard ont été récompensés aux prix Numix en 2016 dans la catégorie Start Up, jeu vidéo indie. Pour un premier jeu, c’est impressionnant.

La date de sortie pour The Messenger n’a toujours pas été confirmée, mais on devrait pouvoir y jouer en 2018 sur PC et consoles. Suivez la page Steam ici.