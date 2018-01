Un photographe de Pont-Rouge honoré par le National Geographic

Le travail de Jean-Simon Bégin, un photographe et artiste peintre de Pont-Rouge a reçu un prestigieux honneur, mercredi.

Sa photo d’un renard argenté couché dans la neige a séduit les éditeurs du National Geographic qui l'ont sélectionée pour le Daily Dozen, soit les 12 meilleurs clichés de la journée, envoyés par des photographes professionnels de partout dans le monde.

Les internautes sont ensuite appelés à voter pour leur photographie favorite, et c’est Jean-Simon Bégin qui a remporté la faveur du public, ce qui lui permettra peut-être de voir son travail être publié dans l’édition papier du magazine en plus de figurer sur le blogue et le compte Instagram de cette prestigieuse institution.

«La compétition est très élevée, confie l’artiste. Je participe quand j’ai des photos qui sont à la hauteur. Le but étant de proposer aux éditeurs mes meilleures prises.»

C’est lors d’une expédition dans le nord du Québec que le photographe, originaire de Cap-Rouge, a été en mesure de capter cette rencontre «très spéciale» avec le renard argenté, a-t-il raconté aux abonnés de son compte Facebook.

«Tout juste arrivé du Nord! Ce fut un voyage assez exigeant durant lequel la faune n'était pas toujours au rendez-vous! Malgré les journées bredouilles et la fatigue, les quelques rencontres avec certaines espèces rares furent de vraie victoire. Ce renard argenté en est une très spéciale pour moi!», a-t-il écrit.

Un deuxième honneur

Ce n’est pas la première fois qu’un cliché de Jean-Simon Bégin attire l’attention des éditeurs du National Geographic.

Un portrait de caribous courant dans la neige a aussi figuré au Daily Dozen du magazine, en août dernier, sans toutefois remporter la palme du «top shot» du jour, décerné par le vote des internautes.