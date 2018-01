Une année faste pour Charlotte Cardin?

Elle a déjà une légion d’admirateurs, Elton John n’étant pas le moindre. Et si la tendance se maintient, Charlotte Cardin confirmera en 2018 qu’elle est la nouvelle grande star musicale du Québec.

Un potentiel aussi grand, on n’a pas vu cela depuis longtemps chez un artiste québécois.

Douée dans les deux langues officielles, capable de pondre une pop qui peut plaire autant aux hipsters qu’au grand public (pas pour rien que ses deux principales influences sont des artistes aux antipodes, Radiohead et Céline Dion), la Montréalaise de 23 ans, qui concocte présentement son premier album complet, a tout pour franchir une nouvelle étape dans son ascension lente et méthodique vers la gloire.

Cardin, ex-mannequin de son état, est dans le décor depuis cinq ans. Elle a fait ses débuts, rappelons-le, à La Voix, en 2013.

Mais au lieu de profiter de sa présence en finale pour se précipiter dans le premier studio d’enregistrement venu, elle a décidé de ne rien brusquer et de prendre le temps qu’il fallait pour se découvrir et établir sa signature sonore.

Ce genre de maturité ne court pas les rues.

Pour ma part, tout son potentiel m’a explosé au visage à l’été 2016, lors de la soirée d’ouverture du Festival d’été de Québec.

Avec un EP de six chansons sous le bras, Charlotte Cardin avait rendez-vous avec quelques centaines de personnes sur une scène secondaire destinée aux talents émergents. Comme le sien.

Sang-froid

Or, à quelques heures d’avis, à la suite du forfait de l’Américaine Brandi Carlile, elle a plutôt été propulsée sur la grande scène des plaines d’Abraham, devant des dizaines de milliers de personnes qui attendaient de voir les vedettes Sting et Peter Gabriel.

J’avais été frappé par son sang-froid lors de cette prestation parsemée d’embûches. C’était son premier concert sur une si grosse scène, une large partie du public lui était indifférent, il faisait froid et, comble de malheur, un micro défaillant lui a fait la vie dure. Malgré tout, Cardin avait assuré comme une pro.

Des éloges de partout

Depuis, les signes qui ne mentent pas ne cessent de s’accumuler. Sous contrat avec d’importantes maisons de disques internationales, les critiques de ses mini-albums Big Boi et Main Girl, lancés en 2016 et 2017, ont été unanimement positives. Ici comme ailleurs, puisque l’Europe est aussi tombée sous son charme.

« La voix québécoise que l’Europe va adorer », titrait récemment à son sujet Paris-Match Belgique.

Rien pour diminuer l’engouement, Sir Elton John a aussi vanté les talents de la Québécoise lors de son émission de radio sur la prestigieuse BBC.

Puis, pas plus tard qu’il y a quelques jours, elle a encore reçu des éloges pour sa jolie chanson L’amour au temps des catastrophes, composée pour l’ouverture de la revue de fin d’année d’Infoman et qui a été entendue par deux millions de téléspectateurs.

Avec pour résultat que ses concerts sont de plus en plus courus. En vue de sa première tournée dans les grandes capitales d’Europe, fin février, début mars, un concert à Paris affiche déjà complet. Puis, à son retour au Québec, elle chantera à guichets fermés trois soirs consécutifs à l’Impérial de Québec en mars.

Comme disent les Anglais, the sky is the limit.

Cinq albums que j’ai hâte d’entendre

Justin Timberlake, Man of the Woods

Sortie : 2 février

On sait peu de choses sur la direction musicale de son cinquième album solo, mais la présence de Pharrell Williams dans une vidéo promotionnelle suggère que JT ne s’éloignera pas trop de la pop.

Arctic Monkeys, titre inconnu

Date inconnue

Comme Timberlake, tout indique que les Anglais vont aussi mettre un terme à un silence radio de cinq ans en 2018. Et comme la star américaine, ils n’ont à peu près rien révélé sur leur projet mis en chantier à la fin de 2016.

The Prodigy, titre inconnu

Date inconnue

Plus de 20 ans après les excellents Music for the Jilted Generation et The Fat of the Land, les pionniers du big beat poursuivent leur route. Malgré un passage à vide dans les années 2000, le trio n’a pas perdu de son mordant en vieillissant.

The Seasons, titre inconnu

Avril

J’avais tellement aimé Pulp, le premier effort de cette bande de jeunes sans complexes de Québec, grandement influencés par la pop des sixties. Il aura fallu attendre quatre ans, mais on va finalement avoir une suite.

Milk & Bone, Deception Bay

2 février

Camille Péloquin et Laurence Lafond-Beaulne nous ont mis l’eau à la bouche de belle façon, en novembre, quand elles ont dévoilé la pièce-titre du successeur de Little Mournings paru en 2015.

Trois tournées que j’attends

Foo Fighters

À Québec, on parlera encore longtemps de ce concert écourté par un orage au Festival d’été de 2015. Puisque les Foo Fighters vont reprendre la route et arpenter l’Est de l’Amérique au début de l’été, un retour sur les Plaines apparaît être une évidence.

Eminem

Oubliez les critiques désastreuses sur son album Revival. Si Eminem décide de partir en tournée – et tout indique que ce sera le cas – et qu’il passe par le Québec, ce sera la folie pour voir le rappeur de Détroit.

Justin Timberlake

Après l’album, la tournée ? Il serait étonnant que Timberlake ne profite pas de la sortie de son prochain album pour aller à la rencontre de ses fans.