Une Québécoise témoigne de la « grosse tempête » à Boston

Une Québécoise installée dans la région de Boston depuis neuf ans s’est trouvée au cœur de la tempête de neige qui frappait l’est des États-Unis jeudi.

« On a déjà reçu 30 cm de neige à cette heure-ci et les vents poussent tout ça en congère », a expliqué Geneviève Martel en entrevue à LCN via Skype.

De sa fenêtre, la jeune femme, dont le bureau est à la maison, pouvait apercevoir ses voisins pelleter leur entrée ou déneiger leur voiture dans le secteur de Cambridge.

« Ici, en ville, c’est une tempête de neige, ni plus ni moins, avec une accumulation d’environ 30 cm en l’espace d’une douzaine d’heures. Par contre, ça change quand on se rapproche de la côte, parce qu’on peut parler d’inondations et de vents plus violents », a-t-elle témoigné.

Écoles fermées

Après deux hivers plutôt doux, il s’agit de la première véritable tempête hivernale de l’année. Les écoles et de nombreux bureaux ont fermé leurs portes pour la journée, a souligné la Québécoise.

« C’est vrai que la visibilité est très réduite. Il n’y a personne dans les rues, à part les services d’urgence et les gens qui doivent vraiment se rendre du point A au point B », a-t-elle dit.

Geneviève Martel a relevé que les médias aux États-Unis n’adoptent pas le même ton qu’au Québec. « Les médias américains ont tendance à être beaucoup plus alarmistes quand il s’agit de parler de météo. Mais je suis tout à fait d’accord que nous avons une grosse tempête », a-t-elle admis, ajoutant que les médias ont la responsabilité d’appeler la population à la prudence et au gros bon sens.

Boston paralysé

Dans la grande ville de Boston, les activités tournaient au ralenti jeudi, comme l’a constaté le journaliste de TVA Nouvelles, Olivier Prud’homme, en vacances dans la région.

« La ville est paralysée, a-t-il constaté. Il y a énormément d’eau, les pompiers sont intervenus. Un peu plus au sud, sur la côte, ç’a été pire. Il y a eu des inondations majeures. »

Par ailleurs, le match de hockey qui devait opposer les Panthers de la Floride aux Bruins de Boston, jeudi soir au TD Garden, a été annulé en raison de la bombe météo hivernale.