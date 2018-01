Une tonne de photos du superbe musée Petersen à Los Angeles

Des musées automobiles, j’en ai visité des dizaines aux quatre coins de l’Amérique du Nord. Et je peux maintenant rajouter le Petersen sur cette liste.

Je brûlais d’impatience de le visiter car je n’avais entendu que d’éloges à son sujet.

Lors de mon passage au tout début du mois de décembre dernier, le musée présentait quelques expositions : pleins feux la culture low-rider, les 70 ans de Ferrari, les plus belles Bugatti, voitures du petit et du grand écran, hommage à Dan Gurney, etc.

Globalement, ce musée brille davantage par la qualité que par la quantité. Et c’est bien correct ainsi.

Quelques Bugatti Germain Goyer

Ce que j’ai particulièrement apprécié de musée, c’est qu’il était un... musée. La plupart des musées automobiles que j’ai visité étant en quelque sorte un grand entrepôt dans lequel on avait aligné des voitures de collection derrière un ruban de sécurité. C’est vrai que parfois, on fait ce qu’on peut avec ce que l’on a.

Mais dans le cas du Petersen, on était bien loin de tout ça. Beaucoup d’entre elles avaient une plate-forme individuelle mettant on ne peut plus en valeur la voiture d’exception qui se trouve sur cette dernière.

Le musée Petersen est si bien aménagé qu’on aurait carrément pu remplacer les voitures par de grands tableaux.

Maintenant, place aux photos!

Toyota 2000GT 1967 Germain Goyer

Plymouth Fury 1958 de Christine et Volkswagen Beetle de Herbie Fully Loaded Germain Goyer

Ferrari 250 TR Spyder 1958 Germain Goyer

Zone dédiée à l'automobile verte Germain Goyer

McLaren MSO HS et P1 Germain Goyer

Ferrari 288 GTO 1985 Germain Goyer

Plymouth Cuda AAR 1970 de Dan Gurney Germain Goyer

Réplique d'une Benz Patent Motorwagen 1886 Germain Goyer

Ferrari 330 LWB 1963 et Ferrari 288 GTO 1985 Germain Goyer

Ferrari 312 T2 1976 de Niki Lauda et Ferrari 248 F1 2006 Germain Goyer

Ford GT40 MKIII 1967 Germain Goyer

Bugatti Type 46 Semiprofilé 1929 et Bugatti Type 57SC Atlantic 1936 Germain Goyer

Bugatti Type 55 Super Sport 1932 ry Bugatti EB 110 Super Sport Le Mans 1994 Germain Goyer

Duesenberg II SJ 1934 de The Great Gatsby Germain Goyer

Chevrolet Impala 1958 Germain Goyer

Porsche 962 #17 pilotée par Boutsen/Jelinski Germain Goyer

Oldsmobile Cutlass 1987 Germain Goyer

Duo de Ford Fiesta de Ken Block Germain Goyer

Batmobile 1989 Germain Goyer

La toute première bouteille de champagne à avoir été brassée après une course. Germain Goyer

Ford Roadster 1929 Germain Goyer

Jaguar SS100 1937 Jaguar XKSS 1968 (Steve McQueen) et XJ220 1992 Germain Goyer

Plymouth Explorer 1954 Germain Goyer

Ferrari 308 GTS de Magnum P.I. et Delorean DMC-12 de The Back to The Future Germain Goyer

General Motors EV1 1996 Germain Goyer