Voici la nouvelle boutique où faire le plein de cactus cet hiver

L’hiver vous rentre dedans? Il fait froid. Le restant de dinde est dans le congélateur. Vous avez besoin de vous réchauffer un peu, mais vous n’avez pas le budget pour vous offrir une escapade en Arizona? Rendez-vous à la toute nouvelle boutique de Cactus en ligne.

D’abord un site web, Cactus en ligne se spécialise en cactus (quelle surprise!) et en succulentes. Ils vendent des pots, des plantes, et offrent des services pour les événements (mariage, etc.).

Sur sa page Facebook, l'entreprise montréalaise vient tout juste d’annoncer l’ouverture de son premier espace boutique sur le boulevard Saint-Laurent.

Voilà une excellente nouvelle pour les amoureux des plantes qui désirent se procurer un nouveau compagnon vert et en apprendre davantage sur la conservation des cactus et des succulentes.

Un bon moyen de réchauffer son appartement à prix doux!

Cactus en ligne (la boutique)

6252 boul. Saint-Laurent

