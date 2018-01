OLSTHOORN, Adrianus Cornelis



Né à Naaldwijk, Pays Bas, Adrianus est décédé le 3 janvier 2018 à Beloeil, Québec. Il était âgé de 90 ans.Marié à feu Maria Hendrika Marée, il laisse dans le deuil ses cinq garçons: Gerardus (Marie Leclerc), John (Laudalina Cabral), Christopher (Johanne Bérubé), Michael (Janice Hanson), et Desmond (Miriam Morissette).Il laisse aussi ses petits-enfants Adrian (Natacha Major), Cassandra (Jérôme Carrière), Dave, Ariane, Jason, Shelby, Jordan, Cody, et Thierry, ainsi que ses arrière-petits-enfants Logan, Hunter, Charlie, Calvin et Finn.La famille accueillera parents et amis au:MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780www.salondemers.comle dimanche 7 janvier 2018 de 16h à 22h, ainsi que le lundi matin 8 janvier 2018 de 10h00 à 12h30. Une messe suivra à 13h à l'Église Sacré Cœur au 105 rue Richelieu à McMasterville.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Champlain-Des-Pommetiers pour le soutien et les bons soins prodigués.