DÉRY, Serge



Le 31 décembre 2017, à l'âge de 62 ans est décédé M. Serge Déry, époux de Mme Monique Déry.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François et Marc-André, sa soeur Lucie, son frère Robert, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Il sera exposé le dimanche 7 janvier 2018 de 14h à 17h, de 19h à 22h ainsi que le lundi 8 janvier 2018 à compter de 9h, suivi d'une liturgie de la Parole à 11h en la chapelle de la résidence.505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCJ4J 2H5www.dignitequebec.com