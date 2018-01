CHABOT LALUMIÈRE, Suzanne



Au CIUSSS-MCQ de Trois- Rivières, le 2 janvier 2018, à l’âge de 94 ans, est décédée Mme Suzanne Lalumière, née Chabot, épouse de feu Ange-Albert Lalumière, demeurant à Trois-Rivières et autrefois de Granby.Elle était la mère de feu Claude, feu Ginette, Gilles, Diane, Germain, Pierre-Yves, Mario, Julie, Firmin, Alyn. Elle laisse également dans le deuil les conjoints de ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 6 janvier de 19h30 à 22h, et le dimanche 7 janvier de 17h à 18h40 au salon du:GIRARDOT & MÉNARD470, RUE DUFFERIN, GRANBY, J2G 9G2Tél. 450-372-4498 Téléc. 450-372-2738courriel: complexe@girardot-menard.comLa célébration en mémoire à sa vie se tiendra ce même dimanche à 19 h en la chapelle du complexe, suivie de la crémation. L’inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière Ste-Pudentienne de Roxton-Pond.En guise de sympathie, un don à Diabète Québec serait apprécié. Des formulaires sont disponibles à la réception du complexe.