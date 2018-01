6 endroits à Montréal où boire un bon smoothie «on the go»

Avec le manque de lumière et le froid cet hiver, pas toujours évident d’être motivé et d’avoir de l’énergie.

Si vous n’avez justement pas envie de vous compliqué la vie (ou que votre horaire est tout simplement trop chargé), un délicieux smoothie on the go est ce qu'il vous faut.

Justement, voilà 6 endroits où vous diriger prochainement!

1. Mandy’s

Une publication partagée par Mandy's (@mandysalads) le 31 Déc. 2017 à 6 :56 PST

Reconnues pour leurs salades généreuses et santé, les succursales Mandy’s se démarquent aussi lorsqu’on parle de smoothies. Vous aurez l’embarras du choix et un regain d’énergie assuré.

Plusieurs adresses

2. Liquid Nutrition

Une publication partagée par Liquid Nutrition (@liquidnutrition) le 8 Déc. 2017 à 4 :55 PST

Faits à base de plantes, de légumes, de fruits et sans gluten, ni soya, les smoothies de Liquid Nutrition sont un choix sûr! Leurs employés savent toujours comment bien vous guider et si vous n’avez pas déjeuné, ils ont plusieurs options!

Plusieurs adresses

3. La Panthère Verte

Une publication partagée par La Panthère Verte Restaurants (@lapanthereverte) le 5 Mars 2017 à 8 :45 PST

Si vous vous arrêtez à la Panthère Verte pour aller y chercher un lunch, profitez-en pour commander leur smoothie. Vous aurez un repas plus que complet et serez d’attaque pour le reste de la journée!

Plusieurs adresses

4. VertU

Une publication partagée par VertU Bar Santé (@vert_u) le 11 Oct. 2017 à 6 :04 PDT

Situé sur la rue Saint-Viateur, ce bar santé ne cesse d’attirer les clients soucieux de manger de bonnes choses. Leurs smoothies sont d’ailleurs excellents! On vous suggère Le sauvage ou le Ch-ch-chia.

125 rue Saint-Viateur Ouest

5. Copper Branch

Une publication partagée par COPPER BRANCH (@copperbranch) le 19 Avril 2017 à 10 :36 PDT

En plus de leurs bols énergisants, les smoothies du Copper Branch ne passent pas inaperçu. Le Gandhi est d’ailleurs un incontournable!

Plusieurs adresses

6. Vivalia Bistro

Une publication partagée par Vivalia Bistro Express (@vivaliaorganicbistro) le 28 Sept. 2017 à 8 :24 PDT

En plus de leur Kombucha en fût et jus pressés, le Vivalia Bistro vous offre un choix de six smoothie savoureux. Pour faire le plein d’énergie, c’est le Lassi qu’il faut choisir! Profitez-en pour goûter leurs wraps déjeuner.

286 rue Notre-Dame Ouest

