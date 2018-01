LANG, Martine J.



Au CISSS des hauteurs à Sainte-Adèle, le 2 janvier 2018, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée madame Martine J Lang.Elle laisse dans le deuil ses enfants Solange (Normand), Doris, feu Gérard, Dolorès, Monique, Maurice (Sylvie), Réal (Carole), ses petits-enfants Martine, Marie France, Gabrielle, David, Marc-André, Marie-Michelle, François, ses arrière-petits-enfants Anaïs, Nathan, ses frères et soeurs, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée samedi le 6 janvier de 9h à 16h30 au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8Une réunion de prières aura lieu au salon la journée même à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC.