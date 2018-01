RIOPEL, Yvonne



À Ste-Thérèse, le 31 décembre 2017, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Yvonne Riopel, épouse de feu M. Yvon Gauthier et conjointe de feu M. Jean-Pierre Morrison.Elle laisse dans le deuil ses filles Guylaine (Martin) et Geneviève (Clarence), sa belle-fille Cynthia- Belle Morrison (Michel), ses petits-enfants Elizabeth et Rebecca ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 11 janvier de 14h à 17h au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREUn hommage lui sera rendu par la famille à 17h.