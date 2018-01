LALONDE, Edouard



À Châteauguay, le 27 décembre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Edouard Lalonde (Ti-Boul), époux de Madame Cécile Éthier.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Ginette), Monique (Pierre), Sylvain (Carole), ses petits-enfants Ian (Claudia), Karine (Éric), Judith (Jean-Dominic), Carl (Ashly), Olivier (Jessica), ses arrière-petits-enfants Océane, Zachary, Mathys, Alyssa, Liam, Meghan, Léo, Maika et Eddypaul ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 13 janvier 2017 de 10h à 12h et de 14h à 17h30, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle du complexe à 17h30.