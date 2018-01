DESROCHES c.s.s. Mgr André



Après une dure bataille avec la maladie, le 3 janvier 2018, à la Résidence Angus, à l'âge de 69 ans, est décédé Mgr André Desroches c.s.s.Il laisse dans le deuil ses soeurs Raymonde (Roger Dubois), Liette (Bernard Lalonde) et Cécile (Normand Peterson), plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous invite à venir le saluer une dernière fois. Elle vous accueillera au salon funéraire :Le lundi 8 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h, et le lendemain, le mardi 9 janvier 2018, il sera exposé en chapelle ardente dès 10h, en l'église Notre-Dame-des-Champs, sise au 187 rue Iberville à Repentigny J6A 1Z1 ou les funérailles seront célébrées à 14h.