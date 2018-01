POIRIER, Marc



À Montréal, le lundi 25 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 59 ans, Marc Poirier.Il laisse dans le deuil ses filles Isabelle et Julie, son petit-fils Jérémy Blouin-Poirier, ses soeurs Yolande et Danielle, leur conjoint, ainsi que Alain Poirier, Chantal Poirier, ses neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 6 janvier 2018 de 14h à 16h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.