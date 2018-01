Des millions pour des maisons

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un chirurgien plastique cède un domaine pour 12 M$

Photo courtoisie

André Dupuy, un chirurgien plastique de Longueuil, tente de vendre une terre de 188 acres donnant sur le lac Memphrémagog pour 12 millions $. Le prix de vente a été réduit de 7 millions $ depuis 2014. « Domaine privé d’exception à côté de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, site enchanteur, magnifique vue sur l’eau vers le sud et Mt Owl’s Head. Superbe résidence d’autrefois entièrement rénovée », dit un courtier.

Un initié d’une firme de pot achète pour 3,8 M$ d’actions

Jason Ronald Bradley Dick, un initié de la firme Aurora Cannabis, a acheté environ 380 000 actions de sa compagnie pour 3,8 millions $. Il porte sa participation dans l’entreprise à 21,7 millions $. Aurora Cannabis a reçu cet automne le feu vert de Santé Canada pour produire de la marijuana à Pointe-Claire, dans la région de Montréal.

Le patron de la Financière Power vend sa maison au patron de Fiera

Photo d'archives

Jeffrey Orr, le grand patron de la Financière Power, contrôlée par la famille Desmarais, et sa conjointe ont vendu leur maison de Westmount pour 4,5 millions $ à Vincent Duhamel et sa conjointe. M. Duhamel a été nommé à la tête de la firme montréalaise de fonds communs Fiera Capital à la fin 2017. Il a roulé sa bosse pour une banque privée suisse à Hong-Kong pendant 20 ans. La propriété est décrite comme « un grand manoir de pierre [...] situé à distance de marche des meilleures écoles privées de Westmount ». La maison « élégante et spacieuse » compte six chambres à coucher toutes munies de leur propre salle de bains. La cuisine est qualifiée de « gastronomique » et « massive ».

La maison du fondateur de Lululemon la plus chère

Photo courtoisie

La maison de Chip Wilson, le fondateur de la compagnie de vêtements Lululemon, a été évaluée à 78,8 millions $ par un organisme public de la Colombie-Britannique. Cela en fait la maison la plus chère de la province pour une cinquième année consécutive. La maison de 15 694 pieds carrés donne sur l’océan Pacifique. Une maison unifamiliale se vend en moyenne 1,7 million $ à Vancouver.