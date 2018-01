Le bulletin du Canadien: peu à se mettre sous la dent

Autant l’attaque du Canadien semble en panne soir après soir, autant elle en a surpris plusieurs en marquant dix buts contre les Red Wings et sept autres contre les Canucks au cours du dernier mois.

D’ailleurs, ceux-ci n’ont pas manqué de faire connaître leur mécontentement en désertant de plus en plus le Centre Bell. Même les trois semaines loin du domicile n’ont pas semblé réconcilier le Tricolore et les amateurs.