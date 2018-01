Pacioretty répond au message de Julien

​Le capitaine du Canadien a été fouetté par une rencontre avec son entraîneur en chef Claude Julien.

« On a voulu ouvrir la machine offensivement. Je sais qu’on n’a marqué qu’un seul but, mais les occasions étaient là. L’entraîneur a réuni quelques-uns des joueurs clés et nous a dit qu’il allait nous mettre au défi de sortir l’équipe de là. “Je vous utiliserai à outrance et ce sera à vous de répondre.” Je crois que nous avons saisi l’occasion ce soir [hier]. » – Max Pacioretty

Paul Byron s’est réjoui pour son capitaine et coéquipier Max Pacioretty.

« Max a marqué un énorme but pour lui et pour l’équipe. Il a été le meilleur joueur sur la glace ce soir [hier]. Dès le début du match, il était dangereux. »

Les miracles de Carey Price contre le Lightning représentaient un sujet chaud dans le vestiaire du CH. Pacioretty a qualifié le vol face à Ondrej Palat avec la petite expression « Oh, mon Dieu ! » Alex Galchenyuk a poussé la note un peu plus loin.

« Je venais de rentrer au banc. Shaw m’a dit que c’était le plus bel arrêt qu’il avait vu de sa vie. En reprenant mon souffle, j’ai levé les yeux vers l’écran géant et, effectivement, c’est l’un des plus beaux arrêts que j’ai vus dans ma vie. Il est incroyable. »