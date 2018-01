Poutine et Trump

Un grand mystère de la vie : pourquoi les Américains ne mordent pas ou peu dans notre poutine ?

Reconnus pour leur vorace appétit en gastronomie rapide, dans les plats qui dégoulinent, et ne manifestant aucune crainte devant des tsunamis de calories, pourquoi les Amerlos tardent-ils tant à découvrir le trésor québécois dont le brevet d’invention est toujours au resto Le Roy Jucep à Drummondville ?

Ça nous prend une attaque de publicité et de promotion, un coup d’éclat. Si j’étais plus jeune, je tenterais ma chance. Un petit resto, une bicoque angle Broadway et 42e avenue à New York. C’est certain que le nom du président de la Russie vient mêler les cartes, mais, justement, je l’utiliserais dans ma pub. « The real Poutine is not Russian ! »

Justin a essayé

Les Américains n’inventent pas. Ils achètent. Ce peuple qui en est le plus gros mangeur n’a pas inventé le hamburger. Le plat est né au 19e siècle sur les bateaux qui reliaient Hambourg et New York. Notez l’origine du mot « hamburger » relié au nom de la ville allemande. Le premier hot-dog a peut-être été monté aux États, mais la saucisse au goût particulier vient de Francfort, aussi en Allemagne.

Donc, il ne faut pas croire que nos bons amis du sud ne sont pas ouverts à l’importation d’une bonne idée qui fait saliver. La poutine est un mets qui, en toute logique, devrait les faire plonger de joie. Des frites, de la sauce BBQ et du fromage, c’est fait sur mesure pour les papilles américaines. À moins que Trump ne nous intercepte et nous vole la recette, il y a une fortune à faire. Lors de la première rencontre Trudeau-Obama à la Maison-Blanche, Justin avait apporté de la poutine. C’est vrai.

Cocktail ambulatoire

À moins qu’on introduise la poutine aux États en passant par l’Allemagne ?