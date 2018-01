Une épandeuse d’abrasif termine sa course dans un immeuble résidentiel

Longueuil | L’opération de déneigement a pris une tournure inattendue à Longueuil, dans la nuit de jeudi à vendredi, quand une épandeuse d’abrasif a dévié de sa route pour aller percuter un immeuble résidentiel.

Selon le sergent Michel Turnblom du Service de police de l’agglomération de Longueuil, le conducteur aurait été victime d’un malaise.

Les six logements de l'immeuble ont dû être évacués et un inspecteur en bâtiment s'est rendu sur les lieux pour examiner la structure de l’édifice et s’assurer que les locataires ne courent pas de risque en retournant dans leur appartement.