Voici les 7 tendances que tous les gars vont adopter en 2018

Assurément, cette année sera une ode à notre tendre enfance (on salue les 90’s), puisqu’on ressort des boules à mites plusieurs articles qui ont marqué notre jeunesse.

Sans plus tarder, voici les sept pièces pour hommes qui feront jaser en 2018:



1. La combinaison

Une publication partagée par Pierre Lapointe (@pierrelapointe.officiel) le 19 Oct. 2017 à 12 :34 PDT

En 2018, on sort la «chienne» de mécanicien du garage et on la revisite en l’agençant à une chemise chic et des espadrilles blanches.

2. La chemise à motif de dragon

Une publication partagée par Balenciaga (@balenciaga) le 21 Juin 2017 à 7 :58 PDT

Vous étiez fans de métal gothique ou de la série de mangas Dragon Ball dans votre jeunesse? Vous serez heureux d’apprendre que la chemise de dragon fait son grand retour, pour le meilleur et pour le pire.



3. Les lunettes futuristes

Une publication partagée par Jaden Smith (@c.syresmith) le 12 Mai 2017 à 12 :17 PDT

Que ce soient les blanches à la Cobain ou un modèle miroitant, les lunettes solaires seront inspirées du futur cette année. Plusieurs styles rappelleront même le célèbre film La Matrice.



4. La chemise de bowling

Une publication partagée par Sam Smith (@samsmithworld) le 30 Oct. 2017 à 1 :25 PDT

En 2018, l’allure «je m’en vais jouer aux quilles» sera hyper tendance. Un beau clin d’œil aux années 50!



5. Les logos vintage

Une publication partagée par Supreme (@supremenewyork) le 21 Avril 2014 à 4 :45 PDT

On arbore fièrement le logo de l’une de nos marques fétiches populaires dans les années 1990-2000. OUI!



6. Le retour du chapeau «bucket»

Une publication partagée par Jay Du Temple (@jaydutemple) le 6 Août 2017 à 2 :51 PDT

Comment oublier ce chapeau emblématique de nos nombreux étés à jouer dans le sable à Wildwood? Ce sera notre article chouchou pour nous protéger du soleil cet été!



7. La chemise hawaïenne

Une publication partagée par Balenciaga (@balenciaga) le 22 Juin 2017 à 5 :59 PDT

Pour celui qui aime se sentir en vacances toute l’année, la chemise fleurie est la pièce de prédilection.

