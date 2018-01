Plusieurs personnes se promèneront sans pantalons dans le métro ce weekend

Ce sera le retour de l’événement No Pants Subway Ride (trajet de métro sans pantalons) ce dimanche 7 janvier.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, le tout a été initié à New York en 2002 par l’entreprise Improv Everywhere. Ce qui se voulait au départ une blague a toutefois pris de l’ampleur, si bien qu’aujourd’hui on « célèbre » cette journée dans différentes villes du globe.

US-OFFBEAT-NO PANTS Photo AFP

Le but est bien simple : prendre le métro sans pantalons. C’est tout.

Pourtant reliée à aucune cause en particulier, l’idée attire des dizaines d’usagers de métro chaque année.

Ce dimanche, le point de rencontre se fera à la station de métro Sherbrooke dès 14 h 30 et les participants suivront ensuite un trajet que vous pouvez consulter ici.

N’oubliez donc pas de revêtir vos plus belles bobettes!

Température ressentie dimanche : -24. Bonne chance!

