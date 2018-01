Année exceptionnelle pour les vins et cidres de glace

Le début d’hiver froid a fait des heureux chez les vignerons du Québec, qui prévoient une année exceptionnelle pour les vins et les cidres de glace.

« Le jus de raisin est très sucré et chargé d’arômes, on sent déjà les fruits exotiques, le litchi, l’abricot. Ça augure vraiment bien pour devenir un millésime exceptionnel », se réjouit le propriétaire du vignoble de l’Orpailleur, à Dunham, Charles-Henri de Coussergues. Photo courtoisie Envirofoto.ca

M. de Coussergues croit que la cuvée de cette année sera même parmi les meilleures qu’il a faites depuis 20 ans.

« Depuis trois ou quatre ans, on avait un peu plus de misère parce que la météo était un peu spéciale dans le temps des Fêtes. Il y avait souvent des redoux. J’avais même perdu ma récolte au complet il y a deux ans tellement le temps était clément », se souvient-il.

Bonnes conditions

Malgré un été moche, les mois de septembre et octobre ont été beaux, chauds et très peu pluvieux, ce qui a permis au raisin de bien mûrir.

En novembre, les épisodes de gel et de dégel ont permis aux fruits de se gorger de sucre. Puis les grands froids de décembre ont gardé les raisins bien gelés et ont pu ainsi conserver la qualité du fruit.

« Le froid était soutenu. Le mercure n’a pas remonté au-dessus de zéro et on a eu des températures autour de -8 et -10 degrés, excellents pour le pressage du fruit. On n’a pas eu trop de neige non plus, ce qui n’a pas compliqué la cueillette des raisins », explique Yvan Quirion, président de l’Association des vignerons du Québec.

« Pour la première fois depuis 1994, je n’ai même pas vu un seul raisin pourri. On a habituellement des raisins noircis en raison du gel et du dégel. La qualité était au rendez-vous, le jus était très bon et le raisin était tellement beau », ajoute Jean Joly, propriétaire du Vignoble du Marathonien à Havelock, en Montérégie.

Aussi le cidre de glace

Un scénario similaire semble aussi se dessiner dans les cidres de glace, selon François Pouliot du Domaine Neige d’Hemmingford.

Le jus des pommes pressées qui ont été cueillies à l’automne est bien gelé, ce qui fait que le sucre se sépare bien de l’eau. Les pommes qui sont restées dans les arbres sont aussi bien cuites par le froid et concentrées en sucre, mentionne M. Pouliot.