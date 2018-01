Coq-à-l’âne

Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis toujours un peu nostalgique à la fin de la période des Fêtes, et spécialement cette année, car ce fut simplement magique. Mais, outre jouer dehors, les repas copieux et ma tradition de déjeuner à la bûche le 26 au matin, ce qui a été le plus magique, c’est quelque chose que ma fille m’a dit.

Elle nous a toujours fait des petits cadeaux, mais, comme elle a eu sa première job payante cette année, elle nous a tous gâtés. J’étais même avec elle lorsqu’elle a acheté son dernier cadeau. Elle m’a regardé en disant : « Ouin, ben j’avais jamais pensé que ça coûtait aussi cher, faire des cadeaux. »

Musique à mes oreilles.

***

Mon chum Marc-Édouard Vlasic m’a invité au match des Sharks contre le CH cette semaine, et je suis allé le rencontrer après le match avec mon chum Sébas. On en a profité pour s’approcher de l’énorme pièce d’homme qu’est Brent Burns et Joe Thornton qui s’est approché pas longtemps après. On voulait prendre une photo.

Trop drôle de voir des gars fin quarantaine figer devant ces futurs membres du Temple de la renommée. Comme on ne voulait pas déranger Marc-Édouard avec ça, on a décidé de s’arranger comme des grands pour avoir notre photo. Cinq minutes à se dire :

– Tu y vas-tu ?

– Non, toi vas-y.

– Qu’est-ce qu’on fait, est-ce qu’on y demande tous les deux ?

Vous devinez très bien comment l’histoire se termine, à force d’hésiter, on l’a jamais eue, notre photo.

Mais quel sentiment génial que de se sentir comme un ti-cul gêné pendant 5 minutes !

J’avais l’impression de retourner à l’époque où je collectionnais les cartes de hockey.

***

Parlant de hockey, je suis allé jouer sur une patinoire extérieure cette semaine, pour la première fois depuis une éternité.

J’ai retrouvé le plaisir de faire les équipes en lançant nos bâtons en plein milieu de la glace, de pelleter la glace lorsqu’il y a trop de neige et surtout d’avoir le bout des pieds gelé, mais tu veux pas aller te réchauffer parce que tu as trop de plaisir. Simple plaisir de la vie que j’ai négligé trop longtemps.

Ça faisait surtout du bien de voir autant de monde dehors, d’entendre les enfants s’amuser et de regarder de la pure joie sur le visage des adultes. Un moment donné, on a décidé de faire un match les jeunes contre les bonshommes comme on dit. D’ailleurs, c’est comme ça que j’ai appris que je fais maintenant partie de la gang des bonshommes.

***

Sur une autre note, ma grand-tante Agathe est décédée cette semaine à l’âge de 94 ans. Mon idée n’est pas de terminer ma chronique d’une façon triste, au contraire, car la vie de ma tante fut exemplaire. Toujours souriante, le rire prêt à être déclenché à tout moment, elle était la définition même du mot gentillesse.

Elle a vécu avec mon oncle Gaétan l’histoire d’amour parfaite. En fait, la seule raison pour laquelle j’ai toujours cru que le vrai amour existait, c’est quand je la voyais avec mon oncle. Jusqu’à leurs derniers moments ensemble, tu pouvais les apercevoir s’embrasser ou même marcher main dans la main.

Mon oncle nous a quittés il y a cinq ans le 2 janvier. Ma tante Agathe est décédée dans son sommeil la nuit du 2 janvier.

C’est tellement évident que c’est mon oncle qui est venu la chercher. Content que vous vous soyez retrouvés et longue vie à votre amour éternel, vous pouvez maintenant passer l’éternité ensemble...