Floride: un conducteur appelle au 911 pour rapporter qu’il est saoul au volant

Un homme de la Floride s’est dénoncé lui-même au 911 alors qu’il conduisait en état d’ébriété la veille du Jour de l’an.

Le bureau du shérif Polk County a diffusé sur Facebook l’enregistrement audio de l’appel d’urgence de Michael Lester afin de sensibiliser les citoyens. L’incident est survenu à Winter Haven, quelque 80 km à l’est de Tampa.

«Je conduis saoul», a avoué Lester, extrêmement confus, durant son appel avec une agente. Cette dernière tente tout au long de la conversation d’amener l’individu à s’arrêter et à s’identifier.

«Où êtes-vous?» demande l’agente qui essaie durant plusieurs minutes d’établir la position de l’individu que les policiers puissent aller le chercher. «Je ne sais pas, je suis trop saoul», répond-il.

Très peu collaboratif, Lester affirme conduire en sens inverse et menace de s’arrêter en plein milieu de la route. À un certain moment, il propose même d’aller manger et de rappeler plus tard.

Une fois interpellé, le conducteur fautif a mentionné aux policiers n’avoir dormi que quatre heures dans les quatre jours précédents et, surtout, avoir ingéré des méthamphétamines.

L’homme a finalement été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. Il a également été mis à l’amende pour trois autres infractions, dont conduite en sens inverse et omission de porter sa ceinture.

Michael Lester était déjà connu des policiers pour des cas d’alcool au volant, d’assaut, de possession de drogue et de délit de fuite.

Le sérieux de l’infraction de la veille du Jour de l’An n’a pas empêché le corps policier de prendre l’incident avec le sourire.

«Puisque personne n’a été blessé, nous n’avons pas pu nous empêcher de rire aux éclats», indique la publication Facebook qui est accompagnée des mots-clics #Best911CallWeveHeardInAWhile («meilleur appel au 911 que nous avons entendu depuis un moment») et #Hello911ImHammered («bonjour 911, je suis éméché»).