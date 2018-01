Trop c’est comme pas assez. Vous l’avez eu votre Noël blanc et lorsque le froid s’est mis dans le party, le jour de l’An est devenu presque bleu. Et là, c’est le vent qui embarque. Le traître facteur éolien n’est plus un facteur, c’est la poste au complet.

Lisette a téléphoné de la Floride. Il fait 4 °C et il y a plein de bronzés avec une tuque. Pas de plage, pas de golf, et on a même vu un alligator traverser en ski de fond.

Je me sens un peu coupable et responsable et je veux m’excuser. Depuis que j’ai écrit (27 décembre) qu’on avait un beau petit hiver pas trop dérangeant avec de la jolie neige et un froid raisonnable, c’est l’enfer. Comme si j’avais provoqué la bonne femme Nature. C’est le lendemain que la météo est devenue cinglante, cruelle, et ça ne s’améliore pas. Vous pouvez me lancer des tomates, mais pas en cannes. La planète se réchauffe peut-être, mais pas dans notre boutte.

C’est le bout de la...

Même Colette (TVA) travaille en studio pour son bulletin de fin de soirée, elle qui nous a pourtant habitués à de belles joues rouges et de beaux capuchons en fourrure avec la rafale dans la fiouse.

On ne sort plus les enfants, on a peur qu’ils partent au vent. Tu vas déneiger le perron et ses marches, 10 minutes plus tard, tout est à recommencer. Les enfants, en face de chez moi, ont fait un bonhomme de neige. Je crois qu’il s’est tourné tout seul pour avoir le vent dans le dos.

Avant, on avait une tempête d’une journée ou deux, mais là, on a l’impression d’avoir tous été transférés au Labrador. Quand tu dis qu’on a envie d’aller à l’Hôtel de Glace pour se réchauffer.

Frissonures

Vrai que les femmes sont plus brillantes que les hommes. Pas de problème. Mais nous, on n’a pas de chemise qui s’attache dans le dos.

Un vitrier est rendu à 722 ans de malheur.

Y a-t-il plus de téléphones intelligents ou d’intelligents au téléphone ?

Bizarre. Après Noël, les vendeurs de sapin n’ont plus de boulot.

Il a tellement venté en Gaspésie que 238 personnes ne restent plus à la même adresse.

À mardi

Jésus, Allah, Bouddha ou Guy A. Lepage, faites quelque chose...