Hockey et rivalités à Montréal

Souvenirs d’un aréna disparu

Succédant à l’aréna de Westmount (1898-1918) et à la patinoire du Jubilee (1908-1919), l’aréna Mont-Royal est la troisième glace à accueillir l’équipe du Canadien de Montréal. Lors du premier match disputé le 10 janvier 1920 contre le St. Pat’s de Toronto, Édouard « Newsy » Lalonde compte six buts, contribuant à cette victoire fracassante du Canadien avec la marque finale de 14-7. Des foules de 6000 personnes se rendent régulièrement à l’aréna Mont-Royal pour assister aux prouesses des « Flying Frenchmen ». Malgré des projets de rénovations, la glace naturelle et parfois en mauvais état n’est pas de taille à rivaliser avec la nouvelle patinoire artificielle du Forum (1924-1996), ce qui amène le Canadien à y déménager en 1926. Matchs de boxe, artistes de la scène et ralliements politiques se succèdent à l’aréna Mont-Royal, jusqu’à sa transformation en bâtiment industriel en 1938. Devenu l’entrepôt du Chaînon, il disparaît dans un incendie en 2000. L’épicerie Provigo occupe aujourd’hui cet emplacement au sud de l’avenue du Mont-Royal, entre Clark et Saint-Urbain.

Les débuts du Canadien

Photo courtoisie des Archives de la Ville de Montréal, Club de hockey, Les Canadiens en 1912-13, VM94-Z2227

Lors de la saison 1912-1913, les joueurs revêtent leur chandail « de barbier » bleu, blanc, rouge à l’effigie du Club athlétique canadien. Au centre, le gardien Georges Vézina ne semble guère apprécier le chien de Jean-Baptiste Laviolette. Ce dernier cherche peut-être à imiter l’équipe de Québec. En effet, la mascotte des joueurs de la Capitale, un bulldog, semble leur porter chance, car ils remportent la coupe Stanley en 1911-1912 et 1912-1913. Suivant l’idée de James Gardner et financé par John Ambrose O’Brien, Laviolette avait reçu la mission, en 1909, de rassembler une équipe composée exclusivement de joueurs francophones. En un mois, il relève le défi, bien qu’Édouard « Newsy » Lalonde se révèle plus anglophone que francophone et que, malgré son nom à consonance anglaise, Richard Duckett est bel et bien de langue française. Jouant la première année au Jubilee dans Hochelaga, le Canadien déménage bientôt à l’aréna de Westmount, plus spacieux. En finale contre les Rosebuds de Portland en 1916, le Canadien y gagne sa première coupe Stanley.

Les Montreal Maroons, 1924-1938

Photo courtoisie de Gilles Baron, Match des Montreal Maroons contre les N.Y. Americans au Madison Square Garden, 30 janvier 1934, IC.138b

Le 30 janvier 1934, les joueurs du Montreal Maroons affrontent les N.Y. Americans au Madison Square Garden. Depuis la disparition des Wanderers en 1918, le Canadien n’avait plus d’adversaires à Montréal. Avec la construction du Forum, une nouvelle équipe anglophone est créée dans ce but : le Montreal Professional Hockey Club. Dès son premier match, le 1er décembre 1924, la couleur bourgogne de ses chandails, ornés d’un grand « M », lui vaudra le surnom de « Maroons ». Occasionnant régulièrement des batailles sur la glace et dans les gradins, la rivalité entre les équipes montréalaises est mise de côté le 3 novembre 1937 lors d’un match-bénéfice pour la famille d’Howie Morenz, le joueur étoile du Canadien décédé à la suite de fractures subies à la jambe. Propriétaire du Canadien et des Maroons depuis 1935, la Canadian Arena Company, en difficultés financières, décide de ne garder qu’une seule équipe. Les Maroons disparaissent en 1938.

♦ Le Centre d’histoire de Montréal tient à remercier l’historien du hockey, Michel Vigneault, pour sa collaboration à cette chronique.

♦ Pour en savoir plus sur l’histoire du hockey, visitez l’exposition Passion Hockey, présentée à Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire, jusqu’au 11 mars 2018.