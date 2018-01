Nouvelle politique, vraiment?

Dans les revues humoristiques de fin d’année, il y a toujours une tête de Turc.

Cette année, il était écrit dans le ciel que ce serait Mélanie Joly, qui a redéfini l’art de parler pour ne rien dire.

On remarque moins que ces émissions ont aussi toujours un chouchou : le choix de Valérie Plante, qui vit sa lune de miel, était facile.

Mais derrière les sourires et les sautillements, avons-nous vraiment affaire à une nouvelle façon de faire de la politique ?

Vieux livre

Mme Plante a promis énormément. Quand on a promis plus que ce qu’on pourra réaliser, que fait-on traditionnellement ?

On dit qu’on vient de découvrir un gros manque à gagner dans les caisses laissées par l’ancienne administration.

C’est exactement ce que Mme Plante et M. Dorais ont fait dans les jours suivant leur élection : 358 millions $ pour être exact.

C’est le plus vieux truc du livre politique.

En politique, quand vous n’êtes pas connu, vous devez absolument vous démarquer de l’administration en place. Sinon, pourquoi les gens appuieraient le changement ?

Si le maire sortant dit blanc, vous dites noir, même si vous vous en fichez un peu sur le fond.

C’est le deuxième plus vieux truc du livre politique.

Prenez les pitbulls. L’administration Plante abroge le règlement anti-pitbulls adopté par l’administration Coderre en 2016.

Pourquoi le faire AVANT l’adoption du nouveau règlement qu’on ne verra pas avant l’été 2018 ? Où était l’urgence ?

Nulle part, mais la nouvelle équipe est coincée par la promesse faite uniquement pour se démarquer de l’administration précédente.

Et pourquoi le règlement annoncé ne visera aucune race de chiens en particulier, alors que toutes les races n’ont pas le même degré de dangerosité ?

La Presse nous rappelait récemment que les pitbulls, qui sont 3 % des chiens à Montréal, sont responsables de 38 % des morsures.

L’argument du « faux sentiment de sécurité » ne vaut pas une crotte canine : qui a cru qu’un règlement donnerait, comme par magie, un sens des responsabilités à certains propriétaires ?

Mais pourquoi avoir annulé le pas fait en avant ? Encore une fois, parce qu’on est coincé par une promesse uniquement faite pour prendre le contre-pied de M. Coderre.

S’il fallait

Quand le gouvernement Couillard bannira les pitbulls du Québec comme il s’y est engagé – à moins qu’il ne renie sa promesse –, Montréal n’aura d’autre choix que de revenir en arrière, sauf si le gouvernement autorisait un statut spécial pour la métropole. Et pourquoi ?

Avance, recule, avance, recule...

Et si, d’ici là, un pitbull défigure un enfant ou tue une autre personne, comme Mme Christiane Vadnais, Mme Plante se demandera si cette promesse sortie tout droit de la vieille politique valait vraiment la peine.