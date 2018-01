L’éclat rosé des joues est caractéristique des journées froides d’hiver. Qu'est-ce qui le cause?

C’est le plus souvent lorsqu'on rentre de l'extérieur que le rose se manifeste. Lorsqu’il fait froid, la circulation sanguine est redirigée vers l’intérieur du corps et les petites veines qui sont près de la surface de la peau rapetissent. C’est la vasoconstriction. La peau devient ainsi plus blanche.

Mais quand on revient dans un environnement où il fait plus chaud, le corps envoie le signal de dilater ces petites veines. C’est l’heure de la vasodilatation. Le sang afflue près de la peau et celle-ci devient rosée. On sent d’ailleurs nos joues chauffer lors de ce moment de grâce.

Parfois, quand il fait très froid et qu’on a le vent dans la figure, le corps interprète cette météo extrême comme une agression, un peu comme une bonne grosse claque. Pour prévenir les dommages, il dirige le sang vers cette zone, rendant les joues rosées alors que nous sommes toujours dehors.

Il y a aussi le cas de la rosacée, une affection chronique de la peau. L’air froid et sec de l’hiver et les changements constants de température entre l’intérieur et l’extérieur peuvent aggraver les symptômes de la rosacée chez ceux et celles qui en souffrent, rendant la peau du visage plus rouge, plus longtemps.

