Un homme de 56 ans porté disparu à Montréal

MONTRÉAL – La police de Montréal demande l’aide de la population pour retrouver un homme de 56 ans porté disparu depuis plus d’une semaine.

Daniel Harvey a quitté son domicile, situé dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le 28 décembre vers 12 h et n’a pas été revu depuis.

La police craint pour sa sécurité et les conditions climatiques froides sont un facteur aggravant.

L’homme mesure 1 m 70 (5'7'') et pèse 85 kg (187 lb).Il a les yeux verts, les cheveux blancs et deux tatouages : un «chat» en haut du bras gauche et «Einstein» en haut du bras droit.

Au moment de sa disparition M. Harvey portait un pantalon jean, un manteau Kanuk avec capuche, une tuque et des bottes d’hiver style randonnée.

Le SPVM précise qu’il aime fréquenter les bars et le parc Bellerive.

Toute information pouvant permettre de retrouver Daniel Harvey peut être transmise à Info-Crime, au 514 393-1133 ou directement au 911.