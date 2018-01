Dernière journée de froid avant un retour à la normale

L’avertissement de froid extrême émis par Environnement Canada sur l’ensemble de la province va durer jusqu’à dimanche soir, avant un retour à des normales de saison.

Les vents seront également toujours présents jusqu’à dimanche soir. Avec le refroidissement éolien il faut s’attendre à des ressentis d’environ – 38 degrés pour tous les secteurs.

Dimanche marque aussi la fin de la vague de froid. Un redoux est attendu dans la nuit de dimanche à lundi. Dès lundi matin, les températures devraient remonter.

«Au cours de la semaine les températures vont continuer de monter, on va franchir le 0 degré, et même avoir 7 degrés, jeudi, pour Montréal, avec de la pluie à certain endroit et 3 ou 4 degrés pour Québec», a expliqué Denis Thibodeau, météorologue à Environnement Canada, sur LCN.

Même si de la neige est également prévue, les températures seront plus douces et resteront proches des normales de saison pour les prochaines semaines.