Hydro dit avoir un meilleur réseau pour affronter le verglas

Hydro-Québec soutient que son réseau est plus robuste pour affronter des tempêtes de verglas.

« L’architecture de notre réseau a été repensée et renforcée pour mieux affronter ce genre d’évènements météorologiques », avance l’ingénieure Marie-Ève Grenier, d’Hydro-Québec.

Il y a 20 ans, entre le 4 et le 10 janvier 1998, le réseau d’Hydro-Québec était pourtant tombé au combat alors que plus de 110 millimètres de verglas s’étaient abattus sur le sud du Québec.

Résultat : plus de 1,4 million d’abonnés ont été privés de courant pendant plusieurs jours dans les secteurs les plus touchés de Montréal, de la Montérégie, des Laurentides et de l’Outaouais.