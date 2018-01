Jazz en 2018, c’est parti!

À tous et à toutes, nous vous souhaitons une bonne année et que le jazz soit avec vous. Si le mois de janvier s’annonce un peu plus tranquille, la belle visite arrivera en février et en mars. De la soul du chanteur Gregory Porter, la douce voix de la chanteuse Stacey Kent jusqu’au brillant guitariste Carlos Santana, notre hiver sera bien agréable.

Photo courtoisie, festival international de jazz