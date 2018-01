Journée mouvementée à Calgary : trois détournements de voiture reliés à la drogue

CALGARY | Confrontation armée, bagarre, piétonne happée : les policiers de Calgary ont eu fort à faire, samedi, alors que trois violents détournements de voiture, reliés possiblement à la consommation de drogue, se sont produits en l'espace de quelques heures dans la ville, rapportent plusieurs médias.

«Ç'a été une journée chargée», a résumé le sergent Rob Anderson de la police de Calgary, lors d’un point de presse, en précisant qu'il s'agissait d'un événement exceptionnel.

Selon lui, les trois principaux suspects impliqués pourraient être aux prises avec un problème de dépendance aux drogues. «Nous avons vu des comportements associés à l'usage du fentanyl ou de méthamphétamines – un tempérament irrationnel et très agressif», a expliqué le sergent Anderson.

Le premier événement s'est produit vers 5 h du matin lorsque deux hommes ont pointé un pistolet chargé vers la tête d'un conducteur, le forçant à abandonner sa camionnette.

Les deux suspects, au volant du véhicule volé, ont ensuite tenté d'échapper à la police, conduisant par moment en sens inverse et emboutissant une autopatrouille au passage. Ils ont finalement été coincés par les policiers entre plusieurs voitures et une clôture, avant d'être arrêtés. L'un d'eux a résisté à son arrestation, tandis que le second pourrait être un mineur.

Coups de pied

Un peu plus tard, en début d'après-midi, les policiers ont reçu des plaintes concernant un homme qui se promenait en donnant des coups de pieds dans des voitures, avant d'aller semer la pagaille dans une station-service. Ce suspect s'est finalement approché d'une voiture à un feu rouge, à l'intérieur de laquelle il s'est glissé du côté passager. À bord, il s'est attaqué violemment à la conductrice, avant de l'obliger à conduire.

L'homme et sa victime ont été rattrapés peu après par les policiers, qui ont eu du mal à le maîtriser. Des ambulanciers ont dû administrer un sédatif au suspect pour qu'il se calme.

Puis, vers 14 h 30, un autre voleur de voiture s'est attaqué à un couple de personnes âgées. Le suspect a d'abord tabassé le propriétaire d'un VUS pour s'emparer de ses clés, avant de s'enfuir à bord du véhicule de la victime, happant au passage sa conjointe. Cette dernière a subi d'importantes blessures, mais qui ne mettent pas sa vie en danger.

Suivi par un hélicoptère de la police, le voleur du VUS a conduit son véhicule de façon erratique, causant plusieurs accrochages avant d'être finalement intercepté et arrêté.