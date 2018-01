Justin Kripps passe tout près du podium

Le Canadien Justin Kripps est arrivé au pied du podium à l’épreuve de bobsleigh à quatre dimanche dans le cadre de la Coupe du monde d’Altenberg, en Allemagne.

Kripps et ses coéquipiers Alexander Kopacz, Jesse Lumsden et Oluseyi Smith ont terminé l’épreuve avec un temps cumulé de 1 min 49,14 s, seulement 11 centièmes de secondes derrière les détenteurs de la troisième place, les Lettons Oskars Kibermanis, Janis Jansons, Matiss Miknis et Intars Dambis.

«Les gars ont très bien réussi la poussée, ce qui nous a permis d’obtenir un résultat satisfaisant, a indiqué Kripps par voie de communiqué. Altenberg peut être très difficile en bobsleigh à quatre. J’ai fait quelques erreurs en haut de piste puis une en bas de piste à notre première descente.»

L’équipage mené par l’Allemand Nico Walther est grimpé sur la première marche du podium. La deuxième place est revenue à son compatriote, Francesco Friedrich.

La veille, Kripps et Kopacz avaient raflé les grands honneurs à l’épreuve de bob à deux.