Le froid des pauvres

En même temps que cette vague de froid annoncée par de multiples articles et reportages, on nous apprenait au Québec qu’une nouvelle hausse d’électricité allait probablement frapper à nos portes en 2018. Bien sûr, il s’agira d’une faible hausse (1,1 %), mais ces familles qui ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts devront chauffer leur logement durant l’un des hivers les plus froids des vingt dernières années. Autant dire qu’ils ne réussiront pas à épargner et peut-être même à répondre à leurs besoins de base.