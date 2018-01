Shanie d’Occupation double annonce ce que tout le monde craignait

C’est fini entre Karym et Shani d’Occupation double Bali!

Alors que le couple se faisait discret depuis son retour d’OD, Shanie nous informe via sa page Instagram qu’en ce début 2018 les deux tourtereaux ont décidé de mettre fin à leur idylle.

Les deux candidats font la tournée du Québec présentement et ce n’est probablement pas de tout repos. «Depuis notre retour, bien des choses ont changé», affirme Shanie.

Même s’ils ne sont plus officiellement en couple, elle assure que Karym et elle sont en très bon terme et qu’il restera toujours «son babe d’OD.»