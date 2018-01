Un médecin chez vous

Comme dans le bon vieux temps, un médecin, en pratique privée, offre dorénavant ses services à domicile aux résidents de Québec et de Lévis.

« C’est difficile de sortir de chez soi quand on est barré du dos ou qu’il fait -30°C dehors. Et plutôt que d’attendre aux urgences, on attend chez soi », explique Pierre Renard qui lancera les activités de Docteur À Domicile Québec-Lévis, demain (www.docteuradomicile.net).