200 000 Salvadoriens perdent leur statut protégé aux États-Unis

Le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) a annoncé lundi la suppression d’un statut spécial qui empêche l’expulsion de plus de 200 000 Salvadoriens résidant aux États-Unis.

Ce statut de protection temporaire (TPS) avait été instauré en mars 2001 pour le Salvador à la suite de l’arrivée de réfugiés après deux tremblements de terre dévastateurs qui ont fait plus de 3000 morts.

«Les conditions initiales causées par les séismes de 2001 n’existent plus», a expliqué dans un communiqué le DHS, qui a donné dix-huit mois aux bénéficiaires du TPS pour quitter le pays ou trouver d’autres moyens d’obtenir un permis de résidence.

Des responsables de la communauté salvadorienne aux États-Unis et des élus ont dénoncé cette abrogation, estimant que le pays ne pouvait pas à l’heure actuelle absorber dans de bonnes conditions cette vague de retours.

Le contrôle de l’immigration et l’expulsion des clandestins est l’une des priorités de l’administration Trump, qui a déjà supprimé le TPS pour près de 60 000 Haïtiens, plus de 5 000 Nicaraguayens et un millier de Soudanais, estimant que les «conditions extraordinaires, mais temporaires (...) n’existaient plus» pour eux.

Le dispositif a toutefois été prolongé jusqu’en juillet pour 57 000 Honduriens.