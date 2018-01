C’était il y a tout juste 20 ans : le verglas. Deux millions de Québécois privés d’électricité, des milliers évacués d’urgence, sans chauffage ni eau, les pylônes effondrés d’Hydro, la gestion en col roulé de son président, l’armée en renfort, et de la glace, encore de la glace, partout. La « bombe météo » qui vient de nous tomber dessus nous rappelle à quel point notre pays de froidure ne finira jamais de nous en faire voir. Faut être fait fort pour vivre ici.

Plus forts que le froid

Nous habitons dans l’un des rares endroits au monde où le corps subit des écarts de température inhumains pour celui qui vit au rythme tranquille des quatre saisons. Soixante-dix degrés de différence en six mois, essayez de battre ça ! Des 35 °C de nos étés trop courts aux -35 °C des derniers jours (-55 °C avec le facteur éolien dans la nuit de vendredi dernier), on passe notre vie à subir les soubresauts de la température. Chialer contre le froid est notre véritable sport national. Voilà pourquoi on mise autant sur les performances du CH. On se cherche un sujet qui nous permettra de parler d’autre chose que du temps qui nous fouette le visage et nous glace le sang.

La maison, notre refuge

Le dernier repli, c’est de rester chez soi. Ne pas sortir pour cause de routes barrées. Se féliciter d’avoir stocké des provisions en cas de gel prolongé. Prendre le temps de laisser passer le « frette », comme à l’époque des colons. Ils en avaient dedans. Chacun de leurs hivers était une crise du verglas. Respect. On s’est un peu ramollis. On est devenus frileux. Mes tuyaux, eux, n’ont pas supporté le froid des derniers jours. Gelés ben dur. Ma vitre du salon a craqué d’une extrémité à l’autre. « Choc thermique », a conclu le vitrier venu jusque chez moi malgré le vent qui poussait des bordées de neige sur l’autoroute. « C’est pas une bourrasque qui va nous empêcher de vivre ! » Non, monsieur ! Ici, on fait comme si l’hiver n’existait pas. On est fait de ce bois dont le temps n’affecte pas l’écorce. Faudra s’en souvenir aux temps chauds.