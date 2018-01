Golden Globes: Le pouvoir du noir

C’est sous le signe de la dénonciation et portée par le mouvement #TIMESUP que s’est tenue cette 75e soirée des Golden Globes. L’objectif étant de dénoncer les inconduites sexuelles et les inégalités à Hollywood et dans d’autres métiers aux États-Unis. Pour ce faire, les actrices et leurs comparses masculins ont opté pour les nuances de noir dans toute sa splendeur. Une soirée qui fut marquante dans l’histoire, tant pour le geste que par la beauté des tenues. Avec une teinte suggérée, la table était mise pour une myriade de déclinaisons du noir ; des robes rehaussées de cristaux, des modèles-capes, des traînes et des minis, de la transparence pudique ou dans les détails de plumes. Le tout garni de quelques rares touches de couleurs.

