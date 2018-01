Je sors, je reste du 9 janvier

Coup de cœur

Cinéma : SAT Fest 2018

La Société des arts technologiques présente la cinquième édition du SAT Fest, un festival de courts-métrages immersifs. Jusqu’au 2 février, huit films réalisés par des artistes du Canada, de France, du Mexique, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, d’Italie, de Suisse et du Brésil transporteront le public dans leurs univers uniques. Ces courts-métrages tentent de présenter une expérience sensorielle particulière plutôt que de raconter une histoire de façon traditionnelle. Le SAT Fest est une bonne occasion de voir du cinéma comme il s’en fait rarement. *Ce soir à 19h à la Société des arts technologiques, 1201 boulevard Saint-Laurent

Je sors

Musique : Barren Acres

Le duo composé d’Émilie Gosselin et Félix Brunet est de passage au Bistro à Jojo pour interpréter ses musiques folks aux inspirations blues. Les deux musiciens jouent de multiples instruments, du banjo au piano, en passant par la batterie et l’harmonica, ce qui donne à la musique de Barren Acres une diversité surprenante pour un groupe de deux personnes. *Ce soir à 21h au Bistro à Jojo, 1627 rue Saint-Denis

Cinéma : Le Sacrifice

Le cinéma du Parc organise spécialement pour les cinéphiles de la métropole quelques représentations 4k du dernier film du réalisateur soviétique Andreï Tarkovski sorti l’année de son décès en 1986. Le cinéaste a notamment été récompensé à travers les années par un Lion d’or en 1962 et le Grand Prix du Jury de Cannes pour Sacrifice. *Ce soir à 18h30 au cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Musique : Pereira et String Cut Quartet

Le Club Balattou invite les Montréalais à venir se réchauffer en dansant sur la musique de Pereira et du groupe manouche String Cut Quarter. L’album Orange Brûlé de Pereira qui est sorti en 2017 mélange de nombreux styles inspirés de la musique Bulgare, Ibérique et du Moyen-Orient pour un résultat jazz qui sort définitivement de l’ordinaire. *Ce soir à 21h au Club Balattou, 4372 boulevard Saint-Laurent

Cinéma : Le jeu de Molly

Le film réalisé par Aaron Sorkin raconte l’histoire de Molly Bloom, une ancienne athlète olympique qui, après avoir pris l’habitude d’organiser des parties de poker fréquenté strictement par le jet-set international, soit arrêté par le FBI. L’organisation américaine cherche ensuite à en savoir plus sur ces parties de cartes exclusives ainsi que sur ses participants. Le problème pour Molly Bloom? Certains de ces participants sont de la mafia russe. *Sorti en salle le 25 décembre

Musique : Avatar

Ce spectacle de musique métal promet d’être haut en couleur grâce à la participation du groupe suédois Avatar qui présentera au public québécois Avatar Country, leur album qui sortira le 12 janvier prochain. Les groupes The Brains et Hellzapoppin seront aussi de la partie pour cette soirée de musique métal.*Ce soir à 19h40 à L’Astral, 305 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Film : Ça

Ce film d’horreur inspiré d’un livre de l’auteur Stephen King et d’une adaptation cinématographique réalisée en 1990 a connu beaucoup de succès au box-office lors de sa sortie au cinéma en 2017. Mettant en scène le terrifiant clown Pennywise et un groupe de jeunes qui tentent de se débarrasser de ce monstre, le film offre une expérience d’horreur bien réalisée lorsque comparé à certains films contemporains. *Sorti en DVD aujourd’hui

Album : Post - de Jeff Rosenstock

L’année 2018 a commencée notamment avec la sortie d’un album intéressant du musicien américain Jeff Rosenstock. Post-, un sixième album solo pour l’artiste punk rock qui roule sa bosse depuis les années 90, a été écrit peu de temps après les dernières élections américaines et plusieurs des chansons de l’album racontent comment il est facile de perdre espoir. *Sorti le 1er janvier

Télé : La Russie sauvage : L’Arctique

Ce documentaire fait découvrir le nord de la Russie, le plus gros pays au monde, où de nombreux animaux vivent malgré les conditions très dures qui gouvernent ce territoire glacial. Les téléspectateurs pourront ainsi en apprendre plus, autant sur les ours polaires vivant là-bas que sur des animaux moins connus comme la salamandre sibérienne. *Ce soir à 20h sur les ondes de Télé-Québec