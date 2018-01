Le réputé sculpteur Michel Lepire est décédé, lundi, à Québec, à l’âge de 71 ans, et malgré la peine, son fils Marc était au travail en soirée pour construire le Palais de Bonhomme.

Associé depuis des lunes au Carnaval de Québec, l’artiste hivernal a été victime d’un infarctus plus tôt au cours de la journée. Il n’a pas pu être réanimé selon ses proches.

« J’ai remercié l’équipe d’avoir pris en charge le chantier pendant quelques heures. Mon père n’aurait pas voulu que je reste à la maison à me morfondre. On est fiers de lui, de sa business et de ses réalisations. Nous allons continuer », a-t-il expliqué juste avant de quitter les lieux au volant de son camion.