Les urgences sont toujours bondées

Les urgences continuaient de déborder, lundi, aux quatre coins du Québec, malgré la fin de la période des Fêtes et de la vague de froid.

En début de soirée, l’Hôpital général juif enregistrait le taux d’occupation le plus élevé à Montréal, avec un imposant 236 %. On comptait 34 patients sur des civières depuis plus de 24 heures et 10 depuis plus de 48 heures.

Onze autres établissements montréalais affichaient un taux d’occupation dépassant les 100 %, dont l’Hôpital de Verdun (181 %), l’Hôpital général du Lakeshore (165 %), l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (161 %) et l’Hôpital Santa Cabrini (155 %).

En Montérégie, les huit urgences de la région dépassaient leur capacité et plusieurs s’approchaient même du double, dont l’Hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil, et le Centre hospitalier Anna-Laberge, à Châteauguay.

Beaucoup de grippés

L’hôpital le plus engorgé de la province était le Centre hospitalier régional de Lanaudière, avec un taux d’occupation de 245 %. Pas moins de 81 civières y étaient occupées, pour une capacité de seulement 33.

En moyenne au Québec, les urgences étaient bondées à 120 % lundi.

Selon les données du ministère de la Santé, ce fort achalandage est notamment dû à l’activité grippale, qui est « élevée avec tendance à la hausse ».

Avant de se présenter à l’urgence, le ministère recommande aux gens d’appeler le service Info-Santé en composant le 811 afin qu’une infirmière les dirige vers la ressource appropriée pour leur problème de santé.

On peut aussi consulter le site sante.gouv.qc.ca ou se rendre en clinique.