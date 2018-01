L'opposition veut créer un bureau indépendant du budget à Montréal

L’opposition officielle souhaite créer un bureau indépendant du budget pour assurer une plus grande transparence des finances à l’Hôtel de Ville de Montréal, alors que le budget pour l’année 2018 sera présenté mercredi.



« Ce qu'on vise, c'est d'arrêter la guerre des chiffres entre les anciennes et nouvelles administrations et d'élever le débat sur les enjeux de fond », a expliqué lundi le chef de l'opposition Lionel Perez. « Quand il y a cette guerre de chiffres, ça mine la confiance des institutions », a-t-il ajouté.



Le Bureau indépendant du budget (BIB), qui serait semblable au Bureau du directeur parlementaire du budget à Ottawa, aurait entre autres pour mission de produire une analyse non partisane de la situation budgétaire de la Ville de Montréal. Des élus ou des instances pourraient aussi obtenir des analyses indépendantes de l’impact budgétaire des motions, des règlements ou des amendements qu’ils souhaitent proposer.



« On est dans une ère de ‘‘fake news’’ et on pense qu’une institution comme cela peut amener des faits réels sur lesquels tout le monde peut se fier », a indiqué de son côté Alan DeSousa, porte-parole en matière de finances pour l’opposition.

La proposition « mènerait à l'embauche de dizaines de fonctionnaires pour analyser les programmes des partis politiques », a réagi Marc-André Viau, attaché de presse du cabinet de la mairesse Valérie Plante, qui croit que cette tâche ne revient pas à la fonction publique. La nouvelle administration a reconnu qu'il était important de briser le secret budgétaire en période électorale, mais propose plutôt que ce rôle soit occupé par la vérificatrice générale de la Ville de Montréal, une solution moins coûteuse.



L’opposition aimerait que le BIB soit constitué d’une trentaine de personnes non élues choisies par les membres du conseil municipal et d’agglomération et obtienne un financement d’environ 5 millions de dollars, soit 0,1 % du budget de la Ville. En comparaison, le Bureau du directeur parlementaire du budget compte environ 17 employés et son budget de fonctionnement pour l'année 2017-2018 est de 2,8 millions de dollars.

Plusieurs villes comme New York, San Diego, Pittsburgh et Chicago ont déjà des bureaux de ce genre.



Une motion pour la création de ce bureau sera déposée lors du conseil municipal du 22 janvier.