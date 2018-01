On connaît enfin la puissance du Ford F-150 diesel 2018

Ford s’apprête à ajouter un moteur diesel sous le capot du F-150, et on en sait maintenant un peu plus sur ses performances.

Disponible chez les concessionnaires dès le printemps, le F-150 2018 à moteur diesel développera une puissance de 250 chevaux et un couple impressionnant de 440 livres-pied, lequel sera disponible dès 1750 tours/minute.

Le nouveau V6 Power Stroke de 3,0 litres de Ford permettra aussi au F-150 de proposer une capacité de remorquage de 11 400 livres ainsi qu’une capacité ainsi qu’une capacité de chargement de 2020 livres dans la boîte arrière.

Jumelé à une transmission automatique à 10 rapports, le moteur diesel promet aussi une consommation de carburant difficile à égaler. Même si les chiffres officiels ne sont pas encore disponibles, Ford annonce une consommation sur route tournant autour de 30 miles au gallon, soit l’équivalent de 7,8 L/100 kilomètres. Pour une camionnette de ce gabarit, c’est impressionnant.

Ne reste plus qu’à voir si le prix de vente sera aussi alléchant. À ce chapitre, rien n’a encore été annoncé.

Ce nouveau moteur diesel s’ajoute à une gamme déjà bien étoffée de cinq autres motorisations qui peuvent se retrouver sous le capot du F-150 2018:

- V6 de 3,3 litres

- V6 EcoBoost de 2,7 litres

- V6 EcoBoost de 3,5 litres

- V6 EcoBoost de 3,5 litres à grand rendement (Raptor)

- V8 de 5,0 litres