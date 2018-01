Le discours d’Oprah Winfrey aux Golden Globes a relancé les spéculations entourant sa candidature aux élections de 2020 aux États-Unis. Présidente Oprah ? Plusieurs y croient...

Une enfance difficile

Rien ne prédestinait Oprah Gail Winfrey à dominer le monde. Née en 1954 au Mississippi, la petite a grandi en milieu défavorisé. Elle a été victime d’abus sexuels dès l’âge de neuf ans. À 14 ans, elle a accouché d’un garçon qui est décédé peu de temps après. Malgré tout, elle excellait à l’école, particulièrement quand venait le temps de parler en public.

L’ascension

Après avoir décidé de poursuivre une carrière médiatique, cette ex-Miss Black Tennessee a lentement mais sûrement gravi les échelons jusqu’à décrocher son propre talk-show à Chicago. The Oprah Winfrey Show est demeuré en ondes durant 25 ans, permettant à son animatrice d’accumuler les millions de dollars, tout en bâtissant un empire comportant notamment deux magazines, un influent club de lecture et une chaîne de télévision appelée OWN. Elle continue également de jouer au petit comme au grand écran.

En chiffres

Impossible de parler d’Oprah sans mentionner son immense fortune, estimée à 3,5 milliards $ CAN, selon le magazine financier Forbes. L’animatrice préférée des téléspectateurs a donné des millions de dollars à des œuvres caritatives au fil du temps. Elle concentre d’ailleurs ses activités philanthropiques en Afrique du Sud, où elle a fondé une école pour filles.

La rumeur s’emballe

Au cours des 48 dernières heures, la machine à rumeurs concernant les aspirations politiques d’Oprah s’est emballée. Hier matin, CNN a rapporté que deux amis proches de Winfrey affirment qu’elle « songe activement » à briguer la présidence des États-Unis en 2020. Dimanche soir, aux Golden Globes, son conjoint de longue date, Stedman Graham, a indiqué au Los Angeles Times qu’elle « pourrait absolument le faire ». Il n’en fallait pas plus pour enflammer la twittosphère, qui s’est hâtée de créer le mot-clic #Oprah2020. Même la Maison-Blanche a réagi aux murmures de plus en plus insistants. « Nous acceptons ce défi, qu’il vienne d’Oprah Winfrey ou de n’importe qui d’autre », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Hogan Gidley, à bord d’Air Force One, note NBC News.

Fait à noter, un sondage publié en mars par Public Policy Polling, une firme de sondages, donnait Oprah gagnante en 2020 à 47 % du vote contre 40 % pour Donald Trump.

Un discours de précampagne ?

Faisant écho au mouvement « Time’s Up » (« C’est fini ») de lutte contre le harcèlement sexuel au travail, l’allocution passionnée d’Oprah Winfrey aux 75es Golden Globes mariait indignation, inspiration et détermination. Annonçant l’arrivée d’une « aube nouvelle », ce discours de neuf minutes ponctué de plusieurs ovations debout a aussi traité des droits civiques aux États-Unis.